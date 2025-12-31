Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), находящейся под санкциями, временную лицензию, разрешающую операционную деятельность до 23 января 2026 года, сообщает РИА Новости .

Как сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, это означает, что «нефтеперерабатывающий завод в Панчево после 36 дней сможет продолжить работу».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет готов публично читать Пушкина от радости в случае снятия санкций против NIS. Лицензия выдана на фоне переговоров об изменении структуры собственности компании, где ключевым акционером является российская «Газпром нефть».

В бюджете Сербии на 2026 год зарезервировано около 1,4 миллиарда евро на случай, если государству придется взять контроль над NIS.

