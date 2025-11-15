США требует от России выхода из собственности в «Нефтяной индустрии Сербии»

Для отмены санкций в отношении «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) США выдвинули условие — выход российской стороны из числа собственников компании. Об этом сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, пишет РИА Новости .

«Американская администрация ясно, недвусмысленно сказала и написала, что хочет полную смену собственности российских акционеров, точнее, требует выхода российских собственников из компании NIS», — сказала Джедович-Ханданович на брифинге.

Ранее министр заявляла об ожидании скорого решения от OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) по запросу о временной приостановке санкций после начала обсуждений передачи контроля над компанией третьей стороне. Согласно ее предыдущим оценкам, запасы сырой нефти NIS позволяли функционировать в условиях американских санкций до 25 ноября, а государство обладало достаточными запасами топлива для поддержания стабильности на рынке.

Сербский президент Александр Вучич 16 ноября проведет заседание правительства с участием руководителей государственных компаний. По результатам переговоров с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным и главой правления «Газпром нефти» Александром Дюковым он заверил граждан в отсутствии дефицита нефти, несмотря на санкции.

Санкции США в отношении NIS были введены 10 января, однако Белград неоднократно обращался с просьбами об отсрочке. Последняя из отсрочек истекла 26 сентября и была продлена до 8–9 октября.

Хорватский оператор Адриатического нефтепровода JANAF заявил о приостановке сотрудничества с NIS в связи с вступлением в силу санкций.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине в начале сентября Вучич заявил, что Москва и Белград совместно займутся решением вопроса о санкциях против NIS. Он также отметил «позитивный сигнал» от российских партнеров и выразил уверенность в возможности решения, не связанного с отчуждением собственности.

