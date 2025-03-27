Николаев намерен баллотироваться на губернаторских выборах в Чувашии

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Путин поддержал Николаева на губернаторских выборах в Чувашии

Президент России Владимир Путин поддержал главу Чувашии Олега Николаева на губернаторских выборах в республике, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил о намерении баллотироваться на губернаторских выборах в 2025 год на второй срок и обратился к главе государства за поддержкой.

Президент во время встречи поддержал Николаева и пожелал ему успехов.

Ранее Путин предложил занять должности врио губернаторов Свердловской и Оренбургской областей Денису Паслеру и Евгению Солнцеву.