«Ничего не видно»: Владимир Путин пошутил про «Большую семерку»
Путин заявил, что «Большую семерку» не видно на карте
Российский президент Владимир Путин высмеял название группы G7, более известной как «Большая семерка», сообщает РБК.
Во вторник глава государства выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Почему „семерка“ большая, непонятно, чего там большого? На карте ничего не видно», — пошутил Путин.
Российский лидер добавил, что по итогам прошлого года прирост ВВП в Еврозоне составил лишь 0,9%, в то время как в странах G7 он достиг 1,9%. В свою очередь, страны БРИКС демонстрируют значительно более высокие темпы экономического развития, достигая 4,9%.
Ранее Владимир Путин чуть не выругался, когда говорил, как западные государства пренебрегают нормами права в экономике и политике.