Путин заявил, что «Большую семерку» не видно на карте

Во вторник глава государства выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Почему „семерка“ большая, непонятно, чего там большого? На карте ничего не видно», — пошутил Путин.

Российский лидер добавил, что по итогам прошлого года прирост ВВП в Еврозоне составил лишь 0,9%, в то время как в странах G7 он достиг 1,9%. В свою очередь, страны БРИКС демонстрируют значительно более высокие темпы экономического развития, достигая 4,9%.

Ранее Владимир Путин чуть не выругался, когда говорил, как западные государства пренебрегают нормами права в экономике и политике.