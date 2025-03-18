«Извините, блин!»: Путин почти выругался, говоря о пренебрежении Западом правами
Путин практически выругался, когда говорил о пренебрежении Западом нормами права
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Президент РФ Владимир Путин чуть не выругался, когда говорил, как Запад пренебрегает нормами права в экономике и политике, сообщает газета «Известия».
«Обсуждают какой-то политический вопрос: делаем так, так, так. Извините, блин! Я иногда говорил: но также это же противоречит», — сказал Путин.
По словам российского лидера, в ответ он слышал, что зато такие действия целесообразны.
Глава государства выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.