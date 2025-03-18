«Извините, блин!»: Путин почти выругался, говоря о пренебрежении Западом правами

Путин практически выругался, когда говорил о пренебрежении Западом нормами права

Президент РФ Владимир Путин чуть не выругался, когда говорил, как Запад пренебрегает нормами права в экономике и политике, сообщает газета «Известия» .

«Обсуждают какой-то политический вопрос: делаем так, так, так. Извините, блин! Я иногда говорил: но также это же противоречит», — сказал Путин.

По словам российского лидера, в ответ он слышал, что зато такие действия целесообразны.

Глава государства выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.