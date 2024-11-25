Независимый кандидат Джорджеску победил в первом туре выборов президента Румынии

сегодня в 20:55

В первом туре президентских выборов в Румынии победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, об этом стало известно после 100% обработки избирательных бюллетеней, пишет ТАСС .

По итогам состоявшегося голосования, Джорджеску набрал 22,94% голосов. Второе место по итогам первого тура выборов занял лидер правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони. За нее проголосовали 19,18% избирателей.

Второй тур президентских выборов в Румынии состоится 8 декабря. В нем будут участвовать оба вышеперечисленных кандидата.

Ранее эксперт из Франции, политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил первый тур румынских выборов с великолепной пощечиной Евросоюзу и странам НАТО.