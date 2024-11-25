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Флориан Филиппо: какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны

Французский политик и глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что результаты первого тура президентских выборов в Румынии нанесли удар по ЕС и НАТО, сообщает RT .

«Какая великолепная пощечина ЕС, НАТО и сторонникам войны!» — отметил он в социальной сети Х.

Выборы состоялись в Румынии в воскресенье, 24 ноября.

По предварительным данным, независимый кандидат Кэлин Джеорджеску занимает первое место, получив 22,94% голосов.

Он выступает за традиционные ценности и поддержку национальной экономики, а также утверждает, что защита, предоставляемая НАТО, не обеспечивает безопасность для Румынии.

На втором месте находится лидер правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони, которая обгоняет премьер-министра Марчела Чолаку на 1,5 тысячи голосов.

Второй тур выборов президента Румынии пройдет 8 декабря.