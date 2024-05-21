Решение украинского лидера Владимира Зеленского не подтверждать свою легитимность на посту президента через Конституционный суд стало ошибкой, которая подорвет его авторитет на Западе, указал украинский писатель Сергей Майдуков в статье для журнала Newsweek, пишет РИА Новости .

«Считаю, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд представляет существенный риск как для него самого, так и для всего украинского народа», — написал он.

Зеленский, по мнению ряда мировых лидеров, стал главным препятствием на пути к урегулированию конфликта дипломатическим путем. Майдуков привел в качестве примера глав Турции, КНР и Венгрии. После 20 мая, когда закончился срок полномочий Зеленского, вопросы к его легитимности могут вынудить и главных партнеров Киева склониться в эту сторону.

«Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж», — резюмировал Майдуков.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Зеленского узурпатором и призвал привлечь его к ответственности. Украинский лидер не может выполнять полномочия президента, так как выборы в стране не проводились.