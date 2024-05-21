Newsweek: отказ Зеленского решать вопрос легитимности стал ошибкой
Решение украинского лидера Владимира Зеленского не подтверждать свою легитимность на посту президента через Конституционный суд стало ошибкой, которая подорвет его авторитет на Западе, указал украинский писатель Сергей Майдуков в статье для журнала Newsweek, пишет РИА Новости.
«Считаю, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд представляет существенный риск как для него самого, так и для всего украинского народа», — написал он.
Зеленский, по мнению ряда мировых лидеров, стал главным препятствием на пути к урегулированию конфликта дипломатическим путем. Майдуков привел в качестве примера глав Турции, КНР и Венгрии. После 20 мая, когда закончился срок полномочий Зеленского, вопросы к его легитимности могут вынудить и главных партнеров Киева склониться в эту сторону.
«Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде на то, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж», — резюмировал Майдуков.
Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Зеленского узурпатором и призвал привлечь его к ответственности. Украинский лидер не может выполнять полномочия президента, так как выборы в стране не проводились.