Владимир Зеленский потерял неприкосновенность после 20 мая и должен быть привлечен к ответственности за узурпацию власти на Украине, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости.

«С 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, теряет право неприкосновенности и должен быть привлечен к уголовной ответственности, по статье 109 УК Украины — совершение действий, направленных на узурпацию и захват государственной власти путем нарушения предписаний конституции Украины, устанавливающих периодичность выборов главы государства, а также устранения народа от осуществления власти непосредственно», — указал он.

Зеленский, по словам Медведчука, не может выполнять полномочия президента с 21 мая, так как выборы в стране не проводились. Поэтому нынешний лидер Украины не является легитимным.

Ранее официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Владимир Зеленский для всемирной организации продолжит оставаться президентом Украины.