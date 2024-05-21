Дюжаррик: Зеленский останется для ООН президентом Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжит оставаться президентом страны для Организации Объединенных Наций, заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на фоне истечения его полномочий, пишет ТАСС .

Один из журналистов на брифинге поинтересовался, будет ли всемирная организация считать Зеленского законным представителем страны во время вероятных переговоров о мире.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — заявил Дюжаррик.

Полномочия Зеленского как президент истекли в ночь на 21 мая. Однако украинские власти приняли решение не проводить выборы на фоне военного положения и всеобщей мобилизации. При этом правовая система Украины запрещает только проведение парламентских выборов в подобной ситуации.