Нетаньяху оценил стоимость ракет, запущенных Ираном 1 октября

сегодня в 23:04

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что общая стоимость запущенных Ираном по Израилю 1 октября ракет составляет 2,3 млрд долларов, пишет РИА Новости .

Он также добавил, что эта атака была бесполезной и нанесла Израилю существенный урон.

Вечером 1 октября Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль. В стране объявляли воздушную тревогу.

По словам израильских военных, были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из них смогли перехватить.

Ранее сообщалось, что иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что страна завершила ракетный удар по территории Израиля.