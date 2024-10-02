Глава МИД Ирана Аракчи: ракетный удар по Израилю завершен

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Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что страна завершила ракетный удар по территории Израиля. Об этом сообщает Газета.ru .

«Наша операция (считается) завершенной до тех пор, пока израильский режим не решит спровоцировать новый», — отметил Аракчи.

Он добавил, что при новом витке конфликта Иран ответит «сильнее и мощнее».

Вечером 1 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран начал массированную атаку ракетами на страну. В Израиле была объявлена воздушная тревога.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что страна атаковала Израиль, отвечая на ликвидацию генсекретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского ХАМАСа Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» КСИР Аббаса Нилфорушана.

Иранское агентство Shafaqna рассказало, что ракетным ударом было уничтожено свыше 20 израильских самолетов F-35.