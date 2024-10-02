Глава МИД Ирана Аракчи: ракетный удар по Израилю завершен
Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что страна завершила ракетный удар по территории Израиля. Об этом сообщает Газета.ru.
«Наша операция (считается) завершенной до тех пор, пока израильский режим не решит спровоцировать новый», — отметил Аракчи.
Он добавил, что при новом витке конфликта Иран ответит «сильнее и мощнее».
Вечером 1 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран начал массированную атаку ракетами на страну. В Израиле была объявлена воздушная тревога.
В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) пояснили, что страна атаковала Израиль, отвечая на ликвидацию генсекретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы, главы политбюро палестинского ХАМАСа Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» КСИР Аббаса Нилфорушана.
Иранское агентство Shafaqna рассказало, что ракетным ударом было уничтожено свыше 20 израильских самолетов F-35.