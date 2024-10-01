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Shafaqna: более 20 израильских самолетов F-35 были уничтожены при атаке Ирана

Свыше 20 израильских многофункциональных истребителей F-35 были ликвидированы при массированной ракетной атаке Ирана, сообщает РИА Новости .

«Интернет-сообщения говорят об уничтожении более 20 самолетов F-35 Израиля в результате ракетного удара Ирана», — пишет иранское агентство Shafaqna.

Ранее власти Ирана провели массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля. На всей территорией еврейского государства объявили воздушную тревогу, работала система ПВО.

При этом Тегеран пообещал, что Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если ответит иранскую ракетную атаку.