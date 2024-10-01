Иран пообещал сокрушительные атаки при превентивном ударе Израиля
КСИР: Израиль ждут сокрушительные атаки в случае реакции на действия Ирана
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В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Израиль столкнется с сокрушительными атаками, если ответит на действия Тегерана, сообщает РИА Новости.
«Если израильский режим отреагирует на действия Ирана, он столкнется с сокрушительными атаками», — говорится в сообщении элитных подразделений иранских сил.
Во вторник вечером Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Ирана. Всего Тегеран выпустил в сторону еврейского государства не меньше 400 баллистических ракет.
На всей территории Израиля объявлена воздушная тревога, работает система противовоздушной обороны «Железный купол».