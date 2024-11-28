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Нетаньяху: Израиль готов к войне в случае срыва перемирия в Ливане

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ находиться в готовности к «полномасштабной войне», которую Израиль начнет, если произойдет срыв перемирия в Ливане, пишет ТАСС .

«Если будет нарушено соглашение (о прекращении огня - ред), мы перейдем к полномасштабной войне», — заявил он.

Ранее Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня в Ливане. Еврейское государство пообещало вывести войска с оккупированной части территории республики.

По данным ливанской армии, Израиль нарушил соглашение о прекращении огня. Утверждается, что это произошло 27 и 28 ноября.