Байден: Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня в Ливане

Израиль введет войска с оккупированной части территории Ливана в рамках соглашения о прекращении огня с движением «Хезболла», сообщает RT .

В соответствии с соглашением, Израиль в течение 60 дней постепенно выведет оставшиеся на территории Ливана силы. Покинувшие из-за военных действий свои дома мирные жители смогут вернуться.

«Я рад сообщить, что их правительства приняли предложение Соединённых Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и „Хезболлой“», — заявил президент США Джо Байден.

По его словам, Израиль в рамках сделки обязуется вывести свои войска из Ливана в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля приняло решение о подписании соглашения о перемирии с условием, что «Хезболла» не возобновит военные действия.