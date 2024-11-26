Израиль утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном
Израиль прекратит огонь с Ливаном в среду
Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном, сообщает РИА Новости.
Документ вступит в силу в среду в 10 часов утра по местному времени, указано в сообщении агентства со ссылкой на израильское телевидение.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении сообщил о планах заключения сделки о прекращении огня с «Хезболлах» в Ливане и об основных параметрах этого соглашения.
Израиль с 1 октября атакует военные и гражданские объекты в Ливане.