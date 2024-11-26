Правительство Израиля обсудит план прекращения огня в Ливане

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Нетаньяху обратился с телеобращением о военном конфликте в Ливане

План прекращения огня в Ливане обсудит правительство Израиля во вторник вечером, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении, сообщает ТАСС .

План уже согласован с США и предполагает возобновление военных действий при атаках «Хезболлах», указано в заявлении политика.

По словам Нетаньяху, Израиль пошел на сделку из-за ситуации с Ираном, необходимости пополнения арсеналов и дальнейшей борьбы с ХАМАС, включая возвращение заложников.

При этом премьер-министр высказал убеждение, что армия Израиля добилась результатов в противостоянии с «Хезболлах», уничтожив ряд лидеров организации.

Израиль с 1 октября ведет боевые действия с «Хезболлой» на территории Ливана, атакуя военные объекты и жилые кварталы.