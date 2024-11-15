Депутат Милонов: Европа превращается в пародию на саму себя

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил, что у Европы нет пути назад: там продолжится рост преступности, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Европа, благодаря своим бездарным политикам и украинским „бешенцам“, потихонечку, превращается в пародию на саму себя в декорациях красивой архитектуры», — сказал Виталий Милонов.

Он также предложил пожелать удачи «дебиловым» соседям и «помогать им не сходить с похоронного трека».

Ранее министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лииса-Ли Пакоста заявила, что рост числа ограблений в стране связан с ухудшением экономических условий: увеличилось количество людей, идущих на преступления из-за нехватки денег и еды.

В столице Германии за последние 10 лет в 3,6 раза выросло число изнасилований в метро. Член Палаты депутатов Берлина Антье Капек предложила внедрить специальные вагоны для женщин, как это сделали в Японии.