Нет денег даже на сигареты: в Госдуме Белоусова просят утроить зарплаты солдат

Депутат Делягин заявил, что зарплаты некоторых военных не хватает на сигареты

Нынешнего денежного довольствия солдат срочной службы не хватает на покупку предметов личной гигиены и даже сигарет, заявил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин в обращении к министру обороны Андрею Белоусову. Он призвал главу Минобороны увеличить зарплаты срочников как минимум втрое, сообщает Газета.ru со ссылкой на копию письма.

Законодатель отметил, что в 2025 году оклады солдат и сержантов срочной службы хотят увеличить до 2492 рублей, однако даже этих денег не хватит на закрытие «минимальных потребностей» армейцев. Из-за низкого денежного довольствия срочники систематически попадают в «крайне трудное материальное положение», написал Делягин в письме Белоусову.

«<…> Солдаты срочной службы <…> не могут на эти деньги не только обеспечить себя необходимыми предметами личной гигиены, приобрести элементы обмундирования взамен преждевременно изношенных, но и даже обеспечить себя сигаретами», — говорится в обращении.

Парламентарий попросил министра поднять зарплаты срочников до 7500 рублей либо до соответствующей доли в прожиточном минимуме трудоспособного российского населения. Таким образом получится укрепить престиж призывной службы и удовлетворить минимальные потребности солдат-срочников, считает Делягин.

