Нет денег даже на сигареты: в Госдуме Белоусова просят утроить зарплаты солдат

Депутат Делягин заявил, что зарплаты некоторых военных не хватает на сигареты
Политика

Нынешнего денежного довольствия солдат срочной службы не хватает на покупку предметов личной гигиены и даже сигарет, заявил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин в обращении к министру обороны Андрею Белоусову. Он призвал главу Минобороны увеличить зарплаты срочников как минимум втрое, сообщает Газета.ru со ссылкой на копию письма.

Законодатель отметил, что в 2025 году оклады солдат и сержантов срочной службы хотят увеличить до 2492 рублей, однако даже этих денег не хватит на закрытие «минимальных потребностей» армейцев. Из-за низкого денежного довольствия срочники систематически попадают в «крайне трудное материальное положение», написал Делягин в письме Белоусову.

«<…> Солдаты срочной службы <…> не могут на эти деньги не только обеспечить себя необходимыми предметами личной гигиены, приобрести элементы обмундирования взамен преждевременно изношенных, но и даже обеспечить себя сигаретами», — говорится в обращении.

Парламентарий попросил министра поднять зарплаты срочников до 7500 рублей либо до соответствующей доли в прожиточном минимуме трудоспособного российского населения. Таким образом получится укрепить престиж призывной службы и удовлетворить минимальные потребности солдат-срочников, считает Делягин.

Тем временем в Госдуме назвали условие для отправки срочников на СВО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.