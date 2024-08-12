Несмотря на шаги Киева, ВС РФ наступают в зоне СВО в 1,5 раза быстрее

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Путин: в зоне СВО ВС РФ наступают в 1,5 раза быстрее после провокации Киева

Вооруженные силы РФ продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Провокации Киева в Курской области не смогли помешать отечественным войскам выполнять задачи в рамках спецоперации. Более того, темпы наступления в зоне ее проведения выросли в 1,5 раза.

Путин добавил, что Украина получит достойный ответ. РФ добьется целей, которые перед ней поставлены.

Ранее сообщалось, что российские солдаты пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районе Каучук Курской области. Были уничтожены 16 бронемашин, 14 пикапов и восемь БМП Bradley.