Несмотря на шаги Киева, ВС РФ наступают в зоне СВО в 1,5 раза быстрее
Путин: в зоне СВО ВС РФ наступают в 1,5 раза быстрее после провокации Киева
Фото - © Гавриил Григоров/РИА Новости
Вооруженные силы РФ продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
Провокации Киева в Курской области не смогли помешать отечественным войскам выполнять задачи в рамках спецоперации. Более того, темпы наступления в зоне ее проведения выросли в 1,5 раза.
Путин добавил, что Украина получит достойный ответ. РФ добьется целей, которые перед ней поставлены.
Ранее сообщалось, что российские солдаты пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районе Каучук Курской области. Были уничтожены 16 бронемашин, 14 пикапов и восемь БМП Bradley.