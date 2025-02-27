Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что территории, которые стали новыми российскими регионами, являются неотъемлемой частью страны. Об этом сообщает РИА Новости .

«Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт», — подчеркнул Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хочет вернуть Украине утраченные в ходе спецоперации территории. Но он не уточнил, о какой именно земле идет речь.

Также постпред РФ в Совете безопасности ООН Василий Небензя отметил, что капитуляция Киева — это только вопрос времени.