«Необсуждаемый факт»: Песков высказался о возврате Украине ряда территорий
Песков: указанные в Конституции новые регионы РФ — необсуждаемый факт
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что территории, которые стали новыми российскими регионами, являются неотъемлемой частью страны. Об этом сообщает РИА Новости.
«Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт», — подчеркнул Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хочет вернуть Украине утраченные в ходе спецоперации территории. Но он не уточнил, о какой именно земле идет речь.
Также постпред РФ в Совете безопасности ООН Василий Небензя отметил, что капитуляция Киева — это только вопрос времени.