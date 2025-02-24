Капитуляция киевского режима — только лишь вопрос времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ в Совете безопасности ООН Василия Небензю.

Дипломат считает, что администрация американского президента Дональда Трампа увидела истинное лицо главы Украины Владимира Зеленского. В Вашингтоне поняли, что Киев не заинтересован в достижении мира.

Небензя добавил, что ВС РФ продвигаются в Донбассе, Херсонской, Запорожской областях. Он напомнил, что эти регионы вошли в состав России по итогам референдумов.

Ранее Небензя заявил, что Евросоюз и Британия не могут быть стороной договоренностей на Украине.