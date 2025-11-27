«Нельзя подслушивать: Путин о слитом телефонном разговоре Уиткоффа и Ушакова

«Что касается этих сливов. Это может быть фейки какие-то, а может быть действительно подслушанный разговор. Вообще-то это уголовное наказание. Подслушивать у нас нельзя. Или как у нас, знаете, шутят: „Поставили подглядывать, а они подслушивают“. Пусть займутся своим собственным делом», — заявил Путин наи пресс-конференции.

Он также отметил, что «подглядывать тоже надо уметь». Глава государства подчеркнул, что здесь дело не в России, а в борьбе мнений коллективного Запада и США по поводу украинского конфликта.

Путин рассказал, что встречался с Уиткоффом перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. У сторон было полное понимание, что нужно делать, чтобы прекратить боевые действия. По этим вопросам у Вашингтона и Москвы не возникало разногласий, но потом вдруг были введны санкции.

«Поэтому обвинять господина Уиткоффа в том, что он больно любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Мы с ним говорили, встречались, встретились на Аляске. А потом бум! На рождающихся новых отношениях — санкции, которые разрушают наши отношения», — заключил Путин.

Ранее Bloomberg слил пятиминутный разговор Уиткоффа и Ушакова. Он содержал конкретные рекомендации по организации телефонных переговоров между Путиным и Трампом до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

