Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинская делегация допустила грубые нарушения в попытках добиться участия в заседании Совбеза всемирной организации, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что накануне в секретариат от постоянного представителя Украины поступило письмо с просьбой предоставить Киеву право выступить на заседании Совбеза ООН. Заявка составлена с грубым нарушением сложившейся практики и не адресована председателю Совбеза.

По словам дипломата, также в письме не содержатся базовые протокольные формулы, принятые в дипломатической практике. При этом Россия не увидела проблем в допуске Украины до заседания. Для этого необходимо правильно составить запрос, что украинская сторона так и не сделала.

«Полагаю, дело в том, что им (Украине — ред.) принципиально важно показать, что они стоят выше правил, установленных в Совбезе, и, в отличие от других делегаций, имеют право диктовать свои правила игры. Это мы как председательство допустить не можем», — сказал российский постпред.

Небензя добавил, что Россия на правах председателя в Службе безопасности ООН допустила участие Украины в заседании лишь с учетом просьбы Соединенных Штатов. РФ сожалеет, что Украина самостоятельно не способна даже принять участие в Совбезе ООН.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский запросил чрезвычайный созыв Совета безопасности ООН после взрывов в Киеве. Власти Украины во всем обвиняют Россию.