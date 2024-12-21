Небензя: ответ на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать
Небензя пообещал быстрый ответ на ракетный удар ВСУ по Рыльску
Ответ на удар ВСУ по Рыльску не заставит себя ждать, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его слова приводит ТАСС.
«Как вы понимаете, наш ответ на это целенаправленное преступление против мирных российских граждан не заставить себя ждать», — сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН.
Российский дипломат также заявил, что Владимир Зеленский не идет на переговоры из-за боязни мира и новых выборов президента Украины.
ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области 20 декабря. Погибли шестеро человек, в том числе, 9-летний мальчик. Сильные повреждения получили несколько социальных объектов и жилые дома. В городе начались восстановительные работы.