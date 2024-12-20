Хинштейн: в Рыльске восстанавливают свет и тепло после атаки ВСУ

Специалисты начали работу по восстановлению света и тепла в домах Рыльска Курской области после ракетной атаки Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-кана

Руководитель области назвал «серьезными» разрушения в Рыльске.

«Главная задача — восстановить подачу тепла и света в домах, где это временно отсутствует. Уже начали затягивать пленкой выбитые окна, чтобы обеспечить тепловой контур», — сказал Хинштейн в видеообращении, возвращаясь из Москвы, где он принимал участие в заседании Госсовета, в Курск.

По словам Хинштейна, в федеральном правительстве готовы оказать региону помощь.

Днем 20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску. Шестеро человек, включая 9-летнего мальчика, погибли.