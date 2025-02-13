«Не значит, что приедет»: Песков прокомментировал приглашение Трампа в Москву

Песков: приглашение Трампа в Москву не значит, что он приедет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По его словам, приглашение президента США в Москву еще не значит, что тот приедет, сообщает РИА Новости .

«Приглашение Трампа в Москву не означает, что он приедет на День Победы», — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента рассказал, что лидеры договорились дать поручения по подготовке контактов, в том числе личной встречи. По его словам, разговор Путина и Трампа очень важен, потому что они не общались несколько лет.

Главы государств также обсуждали «энергетический сектор». Однако Песков не стал раскрывать подробности разговора.