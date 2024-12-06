Не Путин и не Зеленский: Орбан назвал ответственных за конфликт на Украине

Орбан: без США конфликта на Украине не было бы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт мог и не начаться, если бы не участие США. По мнению политика, без помощи Вашингтона украинцы «не смогли бы оказывать сопротивление», сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы венгерского правительства на радиостанции Kossuth.

Орбан заявил, что именно Белый дом играет решающую роль в кризисе на Украине. Несмотря на это, ситуация должна измениться после возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет, считает венгерский премьер.

«Без Америки этой войны не было бы. Без Америки этот конфликт давно бы закончился», — высказался Виктор Орбан в ходе утренней программы на радио.

Ранее премьер-министр Венгрии говорил, что «Трамп ненавидит войну» и США отстранятся от украинского конфликта, когда избранный президент вернется к власти.