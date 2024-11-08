«Трамп ненавидит войну»: Венгрия ответила, когда США перестанут помогать Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что США выйдут из украинского конфликта, когда в Овальный кабинет вновь вернется Дональд Трамп. Однако Вашингтону такой шаг дастся трудно, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление премьера в утренней программе радиостанции Kossuth.

Орбан подчеркнул, что на фронте Украина терпит «военное поражение», и Соединенные Штаты намерены отстраниться от этого конфликта.

«О Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается: он ненавидит войну», — сказал глава венгерского правительства.

Вместе с тем Орбан назвал выход из украинского конфликта «сложной задачей» для США. По словам политика, американцы долгое время убеждали всех в глупости сторонников мира, поэтому резкая смена курса дастся Белому дому непросто.