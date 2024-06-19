«Не будем финансировать этот шабаш»: Володин о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ
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Россия намерена приостановить участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также выплату взносов в эту организацию, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету подготовить постановление о приостановлении участия в ПА ОБСЕ и выплат взносов в эту организацию.
Он отметил, что нельзя мириться с ситуацией, когда не дают высказать свою позицию.
«Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная: мы не будем финансировать этот шабаш», — подчеркнул Володин.
Заместитель председателя Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой отметил, что потенциал диалога с организацией полностью исчерпан. Он продолжится после победы РФ на Украине.
Ранее Володин заявил о развитии России, несмотря на санкции Евросоюза. Он подчеркнул рост ВВП на 5,4% в I квартале текущего года.