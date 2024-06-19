«Не будем финансировать этот шабаш»: Володин о приостановке участия РФ в ПА ОБСЕ

сегодня в 13:11

Россия намерена приостановить участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также выплату взносов в эту организацию, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету подготовить постановление о приостановлении участия в ПА ОБСЕ и выплат взносов в эту организацию.

Он отметил, что нельзя мириться с ситуацией, когда не дают высказать свою позицию.

«Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная: мы не будем финансировать этот шабаш», — подчеркнул Володин.

Заместитель председателя Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой отметил, что потенциал диалога с организацией полностью исчерпан. Он продолжится после победы РФ на Украине.

Ранее Володин заявил о развитии России, несмотря на санкции Евросоюза. Он подчеркнул рост ВВП на 5,4% в I квартале текущего года.