Володин: Россия развивается, несмотря на санкции США и Евросоюза

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на заявления США и Евросоюза о санкциях, которые якобы «разорвут» экономику РФ.

«Сегодня праздник — День России. Вызовы делают нас сильнее. Вместе мы победим! С праздником всех, с Днем России!» — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что история России насчитывать свыше 1 тыс. лет. Государство переживало разные периоды и в самое трудное время россияне объединялись, вставая плечом к плечу на защиту Родины.

По словам спикера ГД, за последние 10 лет Запад ввел более 21 тыс. санкций против нашей страны. При этом РФ за данный период поднялась с 6-го на 4-е место в рейтинге крупнейших мировых экономик по паритету покупательной способности, став самой крупной экономикой Европы.

Володин добавил, что по итогам прошлого года ВВП России вырос на 3,6%, а в I квартале текущего года рост экономики составил 5,4%.

День России ежегодно отмечают 12 июня. До 2002 года праздник назывался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» и важных государственных праздников в стране.