Статус Крыма играет ключевую роль в урегулировании украинского конфликта. Украинцы боятся, что полуостров официально признают российским, сообщает Lenta со ссылкой на материал NBC.

Западные журналисты считают, что статус Крыма — проверка на стойкость, а также наличие принципов. Она затрагивает не только Украину, но и все страны мира.

В публикации отмечается, что Крым важен с точки зрения военного дела, стратегии и торговли. Еще у полуострова есть богатое духовное наследие.

Ранее издание FT писало, что ВСУ возобновят агрессию против России, если Запад не признает Крым. В мирном соглашении Москвы и Киева должен быть соответствующий пункт.