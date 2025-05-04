FT: ВСУ возобновят агрессию против РФ, если Запад не признает Крым

Вооруженные силы Украины могут снова возобновить агрессию, если мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта не будет включать пункт о признании западными странами Крыма частью России, пишет Financial Times, сообщает RT .

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — говорится в сообщении.

Ответ американского лидера Дональда Трампа на заявление президента Украины Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским подчеркивает сложность и многослойность текущей ситуации вокруг украинского конфликта. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», член общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

Несмотря на то, что Трамп сообщил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, официального заявления Киева на этот счет не было.