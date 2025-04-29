Ответ американского лидера Дональда Трампа на заявление президента Украины Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским подчеркивает сложность и многослойность текущей ситуации вокруг украинского конфликта. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория», член общественной палаты Московской области Кирилл Котов.

Несмотря на то, что Трамп сообщил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым, официального заявления Киева на этот счет не было.

Трамп акцентировал внимание на том, что позиция Зеленского может затруднить мирные переговоры и усугубить гуманитарные последствия противостояния. Его аргумент о том, что Крым был «потерян много лет назад», намекает на то, что текущая администрация США не хочет даже гипотетически касаться вопросов принадлежности Крыма и признает его российским.

По словам эксперта, Трамп пытается выступать в роли миротворца, указывая на необходимость компромисса и подчеркивая, что затяжное противостояние ведет к потере человеческих жизней. Чувствуется серьезное публичное давление на Зеленского, Трамп акцентирует внимание на том, что глава Украины действует подстрекательски и систематически срывает переговорные усилия.

«Думаю, что президент США готовит почву для смены украинского лидера. Как бы Киевский режим не пытался сохранить власть и оттягивать свою смену, процесс всё равно неотвратим. Это лишь вопрос времени», — сказал Котов.

Особенно это актуализируется на фоне сегодняшнего срыва лондонских переговоров. Если Европа так же, как и США, отвернется от Зеленского, то вопрос его замены решится в течение нескольких дней.