NBC News: Трамп допустил возможность переговоров с Путиным

Избранный президент США Трамп намерен переговорить с Путиным
Политика

Избранный президент США Дональд Трамп еще не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, но не исключает такую возможность, сообщает ТАСС со ссылкой на NBC News.

«Трамп заявил, что еще не говорил с Путиным, но допускает такую возможность», — сообщил телеканал NBC News.

Ранее Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США.

Глава российского государства не исключил телефонный звонок Трампу.