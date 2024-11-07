NBC News: Трамп допустил возможность переговоров с Путиным
Избранный президент США Трамп намерен переговорить с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп еще не разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным, но не исключает такую возможность, сообщает ТАСС со ссылкой на NBC News.
«Трамп заявил, что еще не говорил с Путиным, но допускает такую возможность», — сообщил телеканал NBC News.
Ранее Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США.
Глава российского государства не исключил телефонный звонок Трампу.