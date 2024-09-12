Названы кандидатуры новых руководителей молодежных организаций в России

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Федеральное агентство по молодежной политике и «Движение первых» могут возглавить руководитель «Движения первых» Григорий Гуров и участник спецоперации на Украине, герой России Артур Орлов, пишут « Ведомости ».

Назначения могут состояться в ближайшее время, указали два источника «Ведомостей» в Администрации президента.

Гуров — выходец из Ставрополя, работал заместителем главы Росмолодежи, был замминистра науки и высшего образования.

Орлов — майор, командир танкового батальона. Участвовал в операциях в Сирии. В 2022 г. за участие в спецоперации получил звание Героя России, награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Федерального агентства по делам молодежи.