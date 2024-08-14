Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву

Российский премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Она занимала пост с мая 2021 года, сообщает РБК .

Разуваева в своих соцсетях заявила, что покидает должность в связи с семейными обстоятельствами. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Денис Аширов, который с 2022 года являлся заместителем Разуваевой.

Ксения Разуваева заняла должность главы Росмолодежи в мае 2021 года. До этого она работала начальником департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам, а также возглавляла ФГБУ «Роспатриотцентр».

Ранее президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова.