Названа причина госпитализации президента Сербии Вучича после визита в США

Сербский президент Александр Вучич вынужденно прервал командировку в США из-за высокого давления и резкого ухудшения состояния. О состоянии сербского лидера рассказал доктор Драган Динчич из Военно-медицинской академии в Белграде, пишет РИА Новости .

«Состояние здоровья президента Вучича сейчас стабильное и удовлетворительное. В США он ощутил кратковременную острую боль в грудной клетке. Врачи в Америке измерили давление, результаты были 165/98. После этого он принял дополнительную терапию. По приезде в ВМА чувствовал себя хорошо. Консилиум врачей скорректировал его обычное лечение», — рассказал Динчич.

По словам врача, последние десять лет Вучич страдает от проблем с давлением. Ему назначена соответствующая терапия.

Ранее сообщалось, что Вучич планировал встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, когда находился во Флориде. Но состоялась ли эта встреча, не уточняется. Позднее Вучич вернулся в Сербию из-за состояния здоровья и был госпитализирован.