НАТО планирует разместить до 5 тыс солдат на финско-российской границе

сегодня в 13:18

Iltalehti: НАТО разместит до 5 тыс военнослужащих в Финляндии на границе с РФ

Страны блока НАТО намерены развернуть бронетанковую бригаду численностью до 4-5 тыс. человек на финско-российской границе, сообщает ТАСС .

Как пишет финская газета Iltalehti, военнослужащие Североатлантического альянса будут находиться в городе Миккели у государственной границы с Россией.

Из материала следует, что к финским солдатам планируют присоединиться шведские и норвежские. О своем решении НАТО официально объявит в ближайшие недели.

Ранее стало известно, что Украина для вторжения в приграничные районы Курской области задействовала новейшую бронетехнику НАТО, которую альянс передал накануне террористического нападения. Западная техника выпущена в 2024 году и отправлена Киеву.