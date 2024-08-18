Морпехи 810-й бригадой ВС РФ обнаружили документы в одном из броневиков ВСУ, захваченных в Курской области. Так, 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада (ОДШБр) противника использовала бронеавтомобиль Roshel Senator, который прибыл на Украину накануне вторжения.

Согласно документу, бронеавтомобиль был поставлен на учет 26 июля 2024 года, а первый техосмотр прошел за 10 дней до террористического вторжения в Курскую область. По данным путевого листа, боевая машина вышла на выполнение задачи 7 августа в 17:30.

Кроме того, канадский броневик на базе шасси Ford F-559 был выпущен в 2024 году, а затем отправлен на Украину.

Ранее стало известно, что Евросоюз 29 и 30 августа решит вопрос поставок новых вооружений Украине из-за больших потерь ВСУ в Курской области.