Главы МИД и министерств обороны европейских стран проведут встречу совета ЕС в Брюсселе 29–30 августа. Во время нее будет решаться вопрос о поставках Украине новых вооружений, сообщает ТАСС дипломатический источник.

Киеву нужна новая техника из-за атаки ВСУ в Курской области. Причина в том, что украинские войска понесли большие потери в процессе боевых действий в российском приграничье.

Помимо этого, европейские министры планируют говорить об увеличении производства в оборонной промышленности ЕС. Новое оружие понадобится для восполнения потерь как стран экономического объединения, так и Украины.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что ВСУ не пошли бы в атаку на Курскую область, если бы не получили западное оружие. Киев решился на акцию потому, что чувствует приближающийся крах своего режима.