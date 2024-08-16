Помощник Путина предупредил о крахе Украины после атаки на Курскую область
Помощник президента России Николай Патрушев обвинил Запад и США в причастности к нападению ВСУ на Курскую область, пишет газета «Известия».
Без участия западных советников, поставок оружия, Киев не стал бы атаковать территорию России.
«Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев в интервью изданию.
Жители Украины стали участников военного антироссийского проекта. А сама страна стала объектом притязаний США и союзников, подчеркнул помощник президента.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа и заняли ряд населенных пунктов в приграничье. Российские войска уничтожают подразделения украинских боевиков.