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Патрушев обвинил Запад в причастности к нападению ВСУ на Курскую область

Помощник президента России Николай Патрушев обвинил Запад и США в причастности к нападению ВСУ на Курскую область, пишет газета « Известия ».

Без участия западных советников, поставок оружия, Киев не стал бы атаковать территорию России.

«Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб. Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев в интервью изданию.

Жители Украины стали участников военного антироссийского проекта. А сама страна стала объектом притязаний США и союзников, подчеркнул помощник президента.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа и заняли ряд населенных пунктов в приграничье. Российские войска уничтожают подразделения украинских боевиков.