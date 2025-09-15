Всерьез рассчитывать на полномасштабное военное вмешательство НАТО в виде систематического поражения российских беспилотников не стоит, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», руководитель отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин.

По словам политолога, заявление зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева отражает принципиальную позицию Москвы в вопросах СВО и ее стремление провести четкие «красные линии» для западных контрагентов.

«Очевидно, что беспилотники — это давно не только средство разведки, но и важный элемент поддержания боевого потенциала российских вооруженных сил на фронте. Массовое применение БПЛА существенно повысило эффективность российских артиллерии и разведки, позволив им наносить более точечные удары по позициям и целям противника. Во многом именно благодаря превосходству российской стороны в беспилотной авиации нашим войскам удалось прочно овладеть стратегической инициативой на поле боя и успешно развивать наступление сразу на нескольких участках фронта», — сказал Прокопишин.

Как уточнил эксперт, руководство Североатлантического альянса прекрасно помнит, что Россия является ядерной державой, обладающей всеми элементами ядерной триады, поэтому сохраняет осторожность в вопросах прямой конфронтации с РФ. Организация предпочитает поддерживать Киев посредством передачи вооружений и техники, в том числе истребителей и систем противовоздушной обороны.

«Европейские страны-члены НАТО вовсе не горят желанием погибнуть в ядерном конфликте вместо или вместе с киевским режимом. Поэтому НАТО будет и дальше лавировать между поддержкой своих сателлитов в лице руководства марионеточного украинского режима и недопущением прямого военного столкновения с Россией», — добавил Прокопишин.

Он также отметил, что любые воинственные заявления представителей НАТО напоминают поведение маленькой задиристой собаки из известной басни, которая была настолько «отважной», что с безопасного расстояния не боялась облаять даже слона. В связи с этим слова Медведева служат скорее предостережением горячим головам и «ястребам» в альянсе, направленным на предотвращение эскалации и удержание стран-членов НАТО от опасных провокаций и военно-политических авантюр.