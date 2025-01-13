НАТО начнет учения по развертыванию сил на восточном фланге

НАТО проведут учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию сил на восточном фланге «в условиях конфликта», сообщает РИА Новости .

Учения проведут девять стран НАТО с 13 января по 26 февраля.

Отмечается, что участие в учениях примут около 10 тыс. военных из девяти стран-союзниц, включая воздушные, сухопутные, морские и специальные силы. Учения планируется провести в в Румынии, Болгарии и Греции.

Ранее сообщалось, что база НАТО в Румынии может быть использована для начала войны против России. Такое мнение выразил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.