Джорджеску: база НАТО в Румынии может быть использована для войны против РФ

База НАТО в Румынии может быть использована для начала войны против России. Такое мнение выразил независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску, сообщает ТАСС .

«Международное сообщество притворяется, будто не видит, что происходит в Румынии, или существует прямой интерес использовать Румынию как детонатор для опасного прецедента? — заявил он.

Военная база «Михаил Когэлничану» находится в городе Констанце на юго-востоке Румынии.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия готова к предполагаемым провокациям со стороны Литвы в отношении Калининградской области. По его словам, это всего лишь микрогосударство.