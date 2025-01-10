Россия готовится к провокациям Литвы в отношении Калининграда

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Россия готова к предполагаемым провокациям со стороны Литвы в отношении Калининградской области, сообщает Инфо24 .

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул притязания на Калининградскую область, охарактеризовав российский полуэксклав как «Малую Литву». По словам Науседы, этот регион следует переименовать в Караляучус.

Заварзин же, в свою очередь, отметил, что Литва — это всего лишь микрогосударство. Он считает, что у него происходит агония, и теперь оно не знает, что еще придумать.

Политик добавил, что недавно были приняты важные решения, касающиеся экономического развития данного региона. Там отлично организованы морские перевозки и авиасообщение. Также наблюдается значительное развитие в социальной, медицинской и культурной сферах. Президент и правительство России уделяют Калининградской области большое внимание, добавил депутат.

Он также подчеркнул, что Россия принимает меры для усиления военной мощи региона, что обеспечивает его безопасность. В случае возникновения каких-либо провокаций российские военные готовы дать решительный и адекватный ответ.

«Да, конечно, Литва — это сложный сосед. Я сам вырос в Калининградской области, поэтому знаю, о чем говорю. Но по большому счету, Литва, Эстония и Латвия находятся в удручающем состоянии. Там уже одни старики остались, все оттуда уехали», — выразил мнение Заварзин.

По его мнению, у них наблюдается полный коллапс, кризис охватывает все области, поэтому политик рекомендовал им навести порядок у себя. Россия готова к любым провокациям, усиливает Балтийский флот и постоянно занимается вопросами обеспечения безопасности Калининградской области, заключил депутат.