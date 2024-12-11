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Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что НАТО массово перебрасывает из европейских стран в Польшу военную технику, сообщает РИА Новости .

По его словам, перемещение настолько серьезное, что сразу бросается в глаза на европейских трассах.

Лебедев показал фото с автобана А63 во Франции и видео из Германии — недалеко от города Магдебург, на которых видно, как передвигаются колонны грузовых машин с военной техникой.

Кроме того, он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, где скопилось большое количество кораблей.

По его словам, «вооружение и техника в Польшу идут таким потоком, как перед серьезной войной».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал запуск российский баллистической ракеты «Орешник» до Днепропетровску словами, что в мире появился реальный риск развития глобального конфликта.