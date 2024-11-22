Польша заявила об угрозе глобального конфликта после удара «Орешником»

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал запуск российский баллистической ракеты «Орешник» до Днепропетровску словами, что в мире появился реальный риск развития глобального конфликта. По словам главы польского правительства, «война на востоке вступает в решающую фазу», сообщает Reuters .

Туск добавил, что конфликт на Украине приобретает «драматические масштабы».

«Мы чувствуем приближение неизвестности <…> Последние несколько десятков часов показали, что угроза серьезна и реальна, когда речь идет о глобальном конфликте», — сказал премьер Польши на конференции учителей.

21 ноября президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что по Днепропетровску (украинское название — Днепр) ударили новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Она была в безъядерном гиперзвуковом оснащении и поразила военный завод, находящийся в украинском городе.

Путин также заявлял, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по РФ.