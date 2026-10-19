Насморк или вещества: нарколог оценил шмыганье носом Зеленского в интервью NBC

На видео Зеленский слушает вопрос, прикрывает нос рукой и делает резкий вдох, а затем несколько секунд молчит перед ответом. Казанцев обратил внимание на шмыганье носом, облизывание губ, паузу и заторможенность. Он связал эти признаки с несколькими возможными причинами, а не с подтвержденным употреблением наркотиков.

«Немножко ошарашенный, удивленный, но в то же время, видимо, либо он переводит, либо это вследствие употребления психоактивных веществ, пока там нейронные связи между собой начнут работать. Но в мимике это есть», — описал увиденное Казанцев.

Врач также допустил, что Зеленский простыл: этим он объяснил припухлость лица и насморк. По его словам, политик мог облизывать губы из-за сухости во рту, а пауза могла быть связана с переводом вопроса. Подтверждения употребления психоактивных веществ в материале нет.

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