Насморк или вещества: нарколог оценил шмыганье носом Зеленского в интервью NBC
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал поведение президента Украины Владимира Зеленского во время интервью NBC. Врач предположил употребление психоактивных веществ, но не исключил простуду, сообщает Life.ru.
На видео Зеленский слушает вопрос, прикрывает нос рукой и делает резкий вдох, а затем несколько секунд молчит перед ответом. Казанцев обратил внимание на шмыганье носом, облизывание губ, паузу и заторможенность. Он связал эти признаки с несколькими возможными причинами, а не с подтвержденным употреблением наркотиков.
«Немножко ошарашенный, удивленный, но в то же время, видимо, либо он переводит, либо это вследствие употребления психоактивных веществ, пока там нейронные связи между собой начнут работать. Но в мимике это есть», — описал увиденное Казанцев.
Врач также допустил, что Зеленский простыл: этим он объяснил припухлость лица и насморк. По его словам, политик мог облизывать губы из-за сухости во рту, а пауза могла быть связана с переводом вопроса. Подтверждения употребления психоактивных веществ в материале нет.
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